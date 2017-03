Un camper della Polizia per la giornata della Donna

violenza donna seconda

La Giornata internazionale della donna ricorre 8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui sono state oggetto e sono ancora, in tutte le parti del mondo.

Alla celebrazione di questa giornata partecipa in prima linea anche la Polizia di Stato: in particolare la Questura di Varese sarà presente proprio l’8 marzo dalle 10.00 alle 13.00 in Piazza Monte Grappa con un Camper della Polizia di Stato ed un’equipe di operatori specializzati, formata da una psicologa, due operatrici specializzate della Polizia di Stato, di cui una appartenente alla locale Squadra Mobile e una alla locale Divisione Anticrimine, e una rappresentante della Rete Antiviolenza, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della violenza di genere e accogliere ed aiutare le persone vittime di tali comportamenti.