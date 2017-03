Un carico di fieno per Amatrice dagli agricoltori

fieno per Amatrice

Il bene più prezioso, nelle zone terremotate del Rietino, è forse quello più povero: il fieno. È il cibo per gli animali che sono rimaste nelle stalle e nei pascoli intorno ai paesi semideserti: la rete di solidarietà attivata tra provincia di Varese e Alto Milanese ha consegnato un nuovo carico di fieno per il villaggio di Scai, frazione di Amatrice.

Galleria fotografica fieno per Amatrice 4 di 15

È il nuovo carico (dopo il primo a inizio marzo) consegnato nel piccolo paese, dove si sta iniziando faticosamente anche la ricostruzione: proprio per questa esigenza sono stati inviati nuovi materiali, insieme al fieno sono stati “imbarcati” per Amatrice anche due betoniere e altri utensili meccanici.

Hanno partecipato alla nuova spedizione Agricola del Lago di Varese, Autotrasporti Pisana di Arcisate, azienda agricola Giorgio Mondini di Gallarate, Bar Coffee Hour di Legnano, Agricola Valticino di Lonate Pozzolo; Gli amici di Francesco, Il Melo, il Quadrifoglio, Vengo anch’io di Bodio Lomnago, insieme alla Pro Bodio e alla parrocchia.

Nadia Ubbiali, una delle coordinatrici del gruppo di solidarietà, spiega anche che l’impegno non è finito qui: «Per una prossima spedizione stiamo cercando di recuperare in particolare materassi singoli e matrimoniali, oltre a stufe a pellet, in particolare per le attività, perchè fa ancora piuttosto freddo in zona. Stiamo poi organizzando una cena per la seconda metà di maggio, una occasione in cui verranno qui in zona e cucineranno anche alcuni ristoratori di Scai».