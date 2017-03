Un centinaio di volontari per ripulire i boschi tra Solaro e Cesate

Complice una bella giornata primaverile è stata un successo l’operazione di pulizia tenutasi domenica pomeriggio nel parco Parco delle Groane organizzata con il comune di Cesate e quello di Solaro.

Sono state almeno un centinaio le persone che si sono impegnate come volontari. Presenti anche molti amministratori dei tre enti (il presidente Roberto Della Rovere, il sindaco di Solaro Diego Manenti e gli assessori di Cesate Antonio Solennità e Giorgio Riccadonna) con esponenti dell’associazionismo locale, gli scout, una decina di giovani extra-comunitari ospiti del comune di Cesate, volontari del servizio civile, le Guardie ecologiche volontarie, una pattuglia della polizia locale del Parco Groane che ha fatto la spola tra i vari punti di raccolta, la protezione civile e gli ecovolontari.

Nel solo comune di Cesate sono stati raccolti 1.560 chilogrammi di rifiuti indifferenziati/ingombranti oltre al ferro. L’intervento è stato concentrato soprattutto nei boschi adiacenti a via Cellini sul territorio di Cesate, mentre a Solaro in via Marco Polo e sulla ciclabile che costeggia corso Europa. Quest’operazione è stata anche una valida opportunità per fare un primo censimento delle zone più problematiche a livello di rifiuti. Non è da escludere già nelle prossime settimane un ulteriore intervento mirato di pulizia.