Un concerto con il pianoforte di Duke Ellington

Il primo evento dell’anno dell’Associazione Sui Sentieri della Musica, in programma l’11 marzo nella sala consigliare, e vede protagonista il pianoforte di Duke Ellington.

Evento con il patrocinio dello stesso Comune di Venegono Superiore e della Fondazione Comunitaria del Varesotto. «Duke Ellington (1899-1974) è ben noto come band leader, le sue pagine più conosciute vengono dal repertorio della sua famosa Orchestra, ma bisogna pensare che componeva al pianoforte: così alcune delle sue creazioni musicali sono rimaste legate alla tastiera bianconera – spiegano gli organizzatori -. Di tutto ciò ben pochi dischi sono stati realizzati sino ad oggi, ultimo dei quali il Piano Works che Luigi Palombi ha registrato nel 2016 per la Dynamic: in questo compact disc sono riunite le più importanti composizioni che il Duca concepì espressamente per il pianoforte, scritte in un arco di tempo che va dal 1913 al 1973. Questi brani, dai più famosi ai meno noti, dai più salottieri ai più intimistici, sono caratterizzati da modi e stilemi diversi che rispecchiano il percorso compositivo di Ellington».

In conversazione con Claudio Ricordi, Luigi Palombi racconterà come è nato il disco, quali sono stati i criteri della scelta dei brani e come si colloca l’arte pianistica del Duca tra i mondi musicali del blues, del jazz e del repertorio classico: con esempi ed esecuzioni alla tastiera del pianoforte.