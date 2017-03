Un concerto dedicato a Laura Prati per la festa della donna

Cardano al Campo

In occasione della Giornata internazionale della donna un appuntamento “storico” nell’ambito della rassegna “Il volto riscoperto della musica”.

L’appuntamento è per mercoledì 8 marzo alle ore 21 in Sala Consiliare “Sandro Pertini”. In programma “Terra e cielo. Il mondo di Gianlorenzo Bernini“: CONCERTO PER CLAVICEMBALO con ELISABETTA GUGLIELMIN

«Abbiamo sempre voluto – spiegano gli organizzatori -, fin dalla prima edizione con Laura Prati, tenere una data speciale in occasione della Giornata internazionale della Donna, l’8 marzo. Per la serata, dedicata a Emilia Fadini, Laura Prati e a tutte le donne, un concerto con la straordinaria e pluripremiata clavicembalista Elisabetta Guglielmin».

Ingresso libero. Per informazioni: cultura@comune.cardanoalcampo.va.it /0331266236