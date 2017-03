Un concerto per viola in Collegiata

Foto varie

È un monumento alla bellezza e alla natura, la Collegiata di San Vittore a Brezzo di Bedero, e proprio alla musica della natura è dedicatolo speciale weekend, il prossimo, in cui si celebrerà la 25° edizione delle giornate di Primavera del Fai, Fondo Ambiente Italiano.

Tutto è pronto per accogliere il Concerto per viola sola del maestro Simone Libralon

Diplomato con lode, ha studiato in Italia e Germania. Concertino delle viole dell’Orchestra Giovanile Italiana, Prima Viola del Miami Music Festival, collabora con diverse orchestra tra cui La Verdi di Milano e i Nürnberger Symphoniker.

Ha preso parte a numerose tournée in Cina, Giappone, Emirati Arabi ed Europa esibendosi per alcuni tra i festival più importanti al mondo tra cui BBC Proms e Salzburger Festspiele e lavorando con musicisti del calibro di Anne Sophie Mutter e Riccardo Muti.

Ha tenuto diversi recital solistici in Italia, Germania e Inghilterra e cameristicamente vanta collaborazioni con l’affermato Apollon Musagete Quartett e il pianista Alessandro Commellato con cui ha tenuto diversi concerti. Ha seguito masterclass con Jurij Bashmet, Kim Kashkashian, Simonide Braconi.

Programma: J. Benda, Grave; G. P. Telemann, Fantasia n°7 TWV 40:20,Dolce, Allegro, Largo, Presto; J. S. Bach, Suite n°6 BWV 1012, Preludio, Allemanda, Corrente, Sarabanda, Gavotta I, II, Giga.

25ª EDIZIONE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Evento nazionale di sensibilizzazione e di raccolta pubblica di fondi

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2017

Apertura straordinaria di oltre 1.000 siti in 400 località d’Italia

Da 25 anni al fianco degli italiani nella riscoperta del proprio patrimonio

Collegiata di S. Vittore – Brezzo di Bedero (VA)

Delegazione FAI di Varese – Gruppo Valcuvia

Sabato 25 alle ore 17