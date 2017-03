Un corso per conoscere i segreti degli impianti a gas

caldaia casa riscaldamento manutenzione controllo

Cna Varese Ticino Olona organizza un seminario gratuito e aperto a tutte le imprese del settore su: “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione: progettazione, installazione e messa in servizio”

L’incontro si terrà il 29 marzo 2017 dalle 14.00 alle 18.00 a Legnano Via XX settembre 30, presso la sala Ceccarelli a Tecnocity. Il corso è rivolto a installatori e manutentori di impianti termici. Relatori saranno Emilio Bianchi del CIG – Comitato Italiano Gas; e Angelo Comi del CIG – Comitato Italiano Gas.

L’obiettivo principale del corso è quello di illustrare le differenze e le novità, tra l’edizione 2015 e la precedente, contenute nella parte 1, nella parte 2, nella parte 3 e parte 5 limitatamente agli aspetti di interesse per coloro che realizzano gli impianti.

Sono trascurate quindi le tematiche relative alla progettazione, come ad esempio i requisiti dei camini e canne fumarie prevalentemente di competenza dei progettisti, nonché la parte 4 di maggiore interesse per i manutentori che verrà approfondita dal secondo incontro previsto per il prossimo mese di aprile. Com’è noto la differentemente dall’edizione del 2008, la UNI 7129 è stata pubblicata in cinque parti anziché quattro.

Il presente appuntamento, primo di due incontri, si riferisce in particolare alla parte 1, alla parte 2 per i capitoli relativi all'idoneità dei locali, alla parte 3 limitatamente all'installazione dei canali da fumo e dei condotti di scarico fumi, ed infine alla parte 5 relativamente al sistema di scarico delle condense.