“Un defibrillatore per la scuola don Monza. Votate il progetto”

Un defibrillatore per il polo scolastico di Cislago. Ad attuare il progetto “Amici del cuore” è direttamente un gruppo di papà della scuola Don Luigi Monza, con l’associazione Adriana Braga. Ma per attuare l’iniziativa serve che il progetto vinca il concorso dell’avvia Comunity Fund votando qui il progetto.

«Il fine principale del progetto è quello di infondere la cultura del primo soccorso, della prevenzione e dell’importanza del “sapere” per “affrontare” – spiegano i promotori di Cislago -. L’obiettivo è quello di acquistare un defibrillatore (DAE) per la nostra sede scolastica di Cislago e di organizzare una serie di corsi per poter fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza sanitaria quotidiana sia a scuola che a casa ed in qualsiasi altra circostanza. Per poter finanziare questo progetto è necessario VOTARLO sul sito AVIVA COMMUNITY FUND che è il principale sponsor di questa preziosa iniziativa di carattere sociale».