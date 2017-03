Un fiume di droga al di là del Ticino

Arma (giocattolo) in pugno si erano appropriati di 36 mila euro all'interno dell'ufficio postale di Rescalda, frazione di Rescaldina, ma sono stati subito arrestati dai carabinieri di Legnano e di Desio

I carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Novara hanno eseguito nella nottata tra giovedì e venerdì cinque provvedimenti di custodia cautelare in carcere a carico di cittadini albanesi abitanti a Novara che avevano creato una rete di spaccio sulla città e sulla provincia, in particolare nella fascia a ridosso del Ticino (Oleggio, Bellinzago, Dormelletto).

L’indagine inizia negli ultimi mesi del 2016 quando viene fatta irruzione in un appartamento di corso Risorgimentoa Novara: viene arrestato l’inquilino – A.K.m 38enne detto “Aldo”- trovato in possesso di oltre due chilogrammi di cocaina, pura al 90 per cento, e oltre 7000 euro in contanti.

L’attività è proseguita nel corso dei successivi mesi ed ha individuato una capillare rete di spaccio di cocaina ed hashish attiva in città e nella provincia, in grado di piazzare stupefacenti su ordinazione a tutte le ore: in circa quattro mesi di indagine si è accertata la cessione di oltre quattro chilogrammi di cocaina sul territorio novarese a svariati consumatori, molti dei quali assidui clienti. Le cessioni, oltre che a Novara, sono state accertate anche in cittadine e paesini nella zona Nord della provincia: Cameri, Caltignaga, Oleggio, Dormelletto, Momo, Sologno, Bellinzago, Romentino, Caltignaga e Cerano.

Al termine dell’attivita’ il G.I.P. del Tribunale di Novara – dott.ssa Gentili -, su richiesta del p.m. dott. Andrigo, ha emesso otto ordinanze di custodia cautelare in carcere con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a carico di cinque cittadini albanesi che nel corso della nottata sono stati arrestati e tradotti presso il carcere di via sforzesca a disposizione dei magistrati: si tratta di R.A. 33enne detto “Disti”, J.M. 38enne detto “John”, I.A. 44enne detto “Ilo” e S.N. 33enne detto “Sergio”.