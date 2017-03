Un giro al Luna Park e due “salti” in pista

Il fine settimana è iniziato: ecco tutti gli appuntamenti in provincia

METEO – La primavera, si sa, fa un po’ come vuole. E quindi, dopo una settimana di sole e caldo, nel weekend ci aspetta un po’ di pioggia e un abbassamento delle temperature. Deboli piogge per sabato e domenica. – Il meteo

INCONTRI ED EVENTI

Varese - La quattordicesima edizione del festival sui cortometraggi ha preso il via dal teatrino Santuccio giovedì e continua fino a sabato sera, giorno della finale. Tutto il programma

Varese - Domenica c’è la Stravarese. Dalle 8.15 alle 9.15 dall’Ippodromo parte la trentacinquesima edizione della manifestazione podistica su tre percorsi di 6, 12 e 18 chilometri. Info 333.2618867.

Le riprese del trailer di Cortisonici 2017

Varese - 300 giovani ballerini da tutto il nord Italia per Varese Danza

Il festival internazionale della danza di Varese si terrà domenica 2 aprile al teatro di Varese, da pomeriggio a sera inoltrata. Tutto il programma.

Varese – Domenica 2 aprile, all’oratorio San Giovanni di Bosco di Masnago, sarà un pomeriggio (dalle ore 15.00) dedicato alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo”. Tra le attività previste: lettura animata di “Martino Piccolo Lupo”, giochi e laboratori per genitori e bambini, con truccabimbi, disegni, decorazioni vasetti, semina piantine e città infinità. Il pomeriggio si concluderà con la proiezione di un filmato a tema, introduzione a cura del dr. Bert Pichal.

Varese - Gli appassionati di Pitch&Putt hanno già cominciato un weekend speciale: da giovedì 30 marzo, fino a domenica 2 aprile si tiene al golf club “Le Robinie” di Solbiate Olona il World Strokeplay Championship 2017, prima edizione del Campionato del Mondo IPPA, la federazione internazionale di Pitch&Putt. Sul green del golf club Le Robinie sono attesi 120 atleti provenienti da 18 nazioni diverse.

Varese - Domenica 2 aprile 2017 si terrà la Varese Van Vlaanderen, il “Fiandre” Varesino in bicicletta. Si tratta di un percorso per apprezzare i migliori panorami del territorio. Non è una competizione, non vince il primo, ma solo la voglia di stare insieme e condividere la passione delle due ruote: l’appuntamento per gli appassionati è domenica all’Ippodromo di Varese, ma il giorno prima, sabato 1, per chi ama i cimeli e i ricordi ciclistici apre a Villa Mirabello una mostra speciale dedicata al Fotografo varesino Luigi Benati, scomparso prematuramente: specializzato in foto di ciclismo, ha realizzato centinaia di fotofinish nella sua carriera.

Schiranna – Fino a domenica 7 maggio, tutti i giorni, in piazzale Roma appuntamento alla Schiranna.

Gavirate - Sabato primo di aprile, andrà in scena una serata di cultura e solidarietà all’auditorium di Gavirate. Si tratta di “Le scarpe del Tennis”, tratto dalla collana “i canzonieri” di Guido Mezzera. L’evento.

Castello Cabiaglio - Conto alla rovescia per la giornata del prossimo 2 aprile quando a Castello Cabiaglio si terrà una giornata speciale: il mercato del Giustoinperfetto e la Festa di primavera. Il programma è ricco di iniziative che cercheranno di coinvolgere produttori locali e associazioni di volontariato unite per valorizzare il verde e la natura, di cui questo paese è ricco.

Laveno Mombello – Sabato e domenica Laveno Mombello diventa golosa. Dalle 10 alle 22 il cioccolato sbarca nelle piazze Caduti del lavoro e Matteotti per «Cacao meravigliao» una due giorni di festa a base di dolcezza. Non solo bancarelle in cui è possibile degustare i vari tipi di «cibo degli dei» e animazioni varie, l’artista del cioccolato Martina Presta realizzerà una scultura, mentre i bambini possono divertirsi con i laboratori di cioccopittura.

Luino - Sabato 1 aprile il CAI Luino propone una escursione molto semplice per visitare borghi e alpeggi che si trovano sulla montagna al di là del lago di fronte a Luino. La passeggiata inizia da Cannero Riviera e dopo aver percorso il lungolago per ammirare le piante di agrumi si prosegue sulla mulattiera per raggiungere Oggiogno a 530m. passando dalla Cappella di S.Giuseppe. Tutte le informazioni.

Porto Ceresio – Torna la primavera e Porto Ceresio riapre le porte all’arte, con il primo appuntamento della 13esima Stagione Ceresina di mostre d’arte. Sabato 1 aprile alle 17.00 nella sala mostre di piazzale Luraschi, l’inaugurazione del primo appuntamento espositivo, una collettiva di scultura, pittura e fotografia.

Morazzone – L’assessorato Ambiente ed Ecologia del Comune di Morazzone in collaborazione con la Pro Loco e la Scuola Primaria e Secondaria di Morazzone, oltre alle associazioni locali, propone la Giornata del Verde Pulito. L’appuntamento è per domenica 2 aprile: il ritrovo è presso il piazzale del Campo Sportivo di viale Europa alle ore 9.

Cairate – La nuova biblioteca di Cairate… si rinnova: le novità proposte che animeranno la recentissima struttura al monastero saranno presentate da giovedì 30 aprile a domenica 2 aprile con una festa tutta da scoprire. Tanti gli eventi gratuiti per grandi e piccini. Incontri, laboratori, arte e tecnologia saranno in primo piano, tra lo sfondo della bellissima Biblioteca di Cairate, ricca di storia e di cultura. Tutti gli appuntamenti.

Castiglione Olona - Domenica 2 aprile appuntamento a Castiglione Olona con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato che dal 1978 si svolge la prima domenica di ogni mese lungo le vie e le corti del centro storico Castiglione Olona dalle 9.00 alle 18.00.

Castiglione Olona - Sarà Gianni Spartà l’ospite de “Il te con l’autore” di domenica 2 aprile, alle 17, al museo della Collegiata di Castiglione Olona, con il libro “Tutta un’altra storia” (Pietro Macchione editore). In realtà è il sottotitolo a essere decisamente più evocativo: “Non è vero che a Varese non accade mai nulla”.

Arcisate – Domenica in programma l’Open day, una giornata tutta dedicata a chi vuole conosce la Croce Rossa, i suoi volontari e anche i suoi compiti.

Valganna - Continua l’evento Spazzatura Kilometrica, la grande gara a squadre di raccolta di spazzatura differenziata, che si tiene nei Comuni di Valganna, Cuasso al Monte, Porto Ceresio e Brusimpiano, strade che circondano parte del Parco delle Cinque Vette in cui opera l’Associazione ON ideatrice del format.

Cardano al Campo - Sabato 1 aprile la sezione di Cardano dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in collaborazione con il Circolo Quarto Stato inaugura la Festa D’aprile -da sempre dedicata alla Resistenza di ieri e di oggi – con la Giornata del Tesseramento Anpi.

Castellanza – Domenica 2 aprile alle ore 16.30 a Villa Pomini appuntamento speciale con Universiter in concerto, i concerti organizzati da Universiter in collaborazione con l’Accademia di Musica Città di Castellanza e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. E’ in programma l’esibizione di giovani musicisti dell’Accademia Musicale “Città di Castellanza”. Tra una pagina musicale e l’altra si potrà degustare una dolce “nota” preparata dalle mamme, nonne.

Caronno Pertusella – Festa di primavera, domenica, dalle 14 registrazione di bici, vespe e passeggini addobbati a tema primavera, alle 16 polentata per tutti e alle 17 premiazioni. Info www.distretto21042.it.

Bergamo - Si inaugura sabato 1 aprile al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo la nuova area “Pinnawala”, l’oasi degli elefanti.

Fai Varese Bim bum bart 2016

BAMBINI



Varese – Domenica 2 aprile appuntamento con i film per bambini: alle 14 e 30 e alle 16 e 30 “Asino che vola”, alle 19 e alle 21 “La tartaruga rossa” al cinema teatro Nuovo di Varese. Tutto sui film.

Varese – Appuntamento con Bim Bum Bart, la rassegna per bambini organizzata a Villa Panza. Domenica appuntamento con «Colori ingannevoli. Dedicato a David Simpson», laboratorio per i bambini 6-12 anni, ore 15-17 a Villa Panza. Prenotazione allo 0332.283960.

Lissago - Sabato 1 aprile appuntamento con l’Associazione Pro Scuola Materna “A. M. e G. B. dall’Aglio” che organizza dalle 17 al Salone di Lissago, in Piazzetta Maria Letizia Verga, un pomeriggio di letture animate con Betty Colombo, attrice teatrale di Cazzago Brabbia, che racconterà ai bambini brani di autori diversi.

Gallarate – Domenica appuntamento al Condominio con «L’invasione degli orsi», una produzione Ditta Gioco Fiaba tratta da Dino Buzzati (4-12 anni). Via del Teatro 5, ore 16, 7 euro, 392.8980187.

MUSICA

Varese – Venerdì sera appuntamento con La Bionda – dj-set a cura di Niko Deejay (ore 21:30, ingresso libero). Sabato sera, appuntamento con la cantante “Emmy The Great” (ore 21:30, ingresso libero). Domenica si chiude il weekend con Mr Alboh, all’anagrafe Alberto Mussi, attore, cantautore e compositore di musiche per film/TV , si divide da anni tra Berlino e Milano.

Albizzate – Al Circolo The Family ci sono i Gentlemen for a night, band dell’alto milanese. Ingresso libero.

Busto Arsizio – Al Circolo Gagarin quattro band sul palco tra venerdì e sabato sera mentre domenica un appuntamento da non perdere con un film documentario realizzato all’interno della comunità habesha di Milano. Qua il programma.

Castano Primo – Acid Jack Flashed è il nome d’arte di Giacomo Premoli in concerto sabato serata con il punk rock della Pinkopallino Gang Bang. Al circolo Arci Paz di via del Pozzo 15, ore 21.

TEATRO

Varese - Al teatro di Varese, in piazza Repubblica: venerdì appuntamento con Maurizio Battista e il suo ultimo show “Che sarà”. Domani sera invece, appuntamento con “Le Sorelle Marinetti” in “La famiglia canterina” e il nuovo originale spettacolo teatral-musicale che regala a qualunque tipo di pubblico divertimento e ottima musica, con un cast di grandi professionisti.

Cocquio Trevisago - E’ tutto pronto per sabato 1 aprile alle ore 20.30 per l’attesissimo ritorno del cantautore genovese Enrico Lisei e della sua band sul palco del Teatro Soms di Caldana (Cocquio Trevisago).

Cassano Valcuvia - Sabato 1 aprile alle 21 la stagione Passi del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia ospiterà uno spettacolo in arrivo da Firenze, da un luogo speciale, l’ex manicomio di San Salvi. In scena “Siete venuti a trovarmi?” con Matteo Pecorini.

Cuasso al Monte - La stagione del Nuovo teatro di Cuasso si chiude con «Moro, la verità negata», trasposizione teatrale che il regista Carlo Infanti fa (e interpreta) a partire dal suo film-inchiesta «La verità nascosta». Uno spettacolo di teatro canzone forte e coinvolgente sui 55 giorni che nel 1978 hanno cambiato l’Italia, con documenti e interviste a politici e diplomatici coinvolti nei misteri che si trascinano da quasi 40 anni. Sabato sera, alle 21.

Busto Arsizio – Nell’ambito del contest di teatro amatoriale organizzato dai Viandanti Teatranti al San Giovanni Bosco, sale in scena la compagnia Spazio Aperto, di Rescaldina con «En passant», liberamente ispirato a Raymond Queneau. Via Bergamo 12, ore 21, 10 euro, 347.6437041, info@cinesgbosco.it.

Busto Arsizio - Fa tappa al teatro Sant’Anna lo spettacolo della compagnia Entrata di sicurezza di Castellanza «Papa Francesco. Tutto un altro mondo», di Massimiliano Paganini, regia di Sergio Farioli, con le musiche di Leòn Gieco, Mercedes Sosa. L’evento andrà a sostenere l’Unitalsi. Sabato sera in piazza Sant’Anna 1, ore 21, 10 euro, 340.6983675. Replica domenica 2 aprile ore 16.30.

Busto Arsizio – Al Manzoni va in scena la commedia brillante «Mistero a Villa Gaia», per la drammaturgia e la regia di Francesco Cuccaro, con la compagnia amatoriale «I ragazzi dell’altro ieri» di Magenta. I proventi dello spettacolo sosterranno il progetto «Borsa di studio Guatemala» del Gruppo missionario «San Filippo Neri» di Busto Arsizio. Via Calatafimi 5, ore 21, 10/5 euro, 339.7559644, 0331.677961. Per i genitori di bimbi piccoli sarà attivo un servizio di baby sitting.

Saronno – Fine settimana intenso per il teatro Giuditta Pasta di Saronno con il concerto dedicato alla figura di Jannacci, l’esibizione del Mago Forrest e la musica di Michele Cafaggi. Tutto gli appuntamenti.

CINEMA

Nelle sale si può trovare “Il permesso- 48 ore fuori”, il secondo film da regista per Claudio Amendola. Luigi, Donato, Angelo e Rossana sono detenuti del carcere di Civitavecchia, cui è stato concesso un permesso della durata di due giorni. Una volta fuori, dovranno decidere come trascorrere le ore di libertà.

“La tartaruga rossa” è un film di animazione giapponese, premiato al Festival di Cannes 2016 e candidato all’Oscar 2017 come Miglior Film d’Animazione.

“Classe Z” è una commedia italiana con Alessandro Preziosi. Per alcuni studenti di un liceo scientifico, giunti a scuola per frequentare l’ultimo anno, c’è una novità: si ritrovano nella sezione H, appositamente creata per loro. Si tratta di una classe che raggruppa o ragazzi considerati svogliati e problematici ma qualcosa cambierà.