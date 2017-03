Un marzo “plateale” a teatro

plateali

Un mese di marzo davvero ricco quello dei Plateali, l’associazione che dal 2000 è sinonimo di improvvisazione teatrale in provincia di Varese. I famigerati match di improvvisazione, ma anche “Gong”, lo spettacolo dove solo un giocaTTore sopravvive, e i corsi per entrare nel mondo Plateali. Tutto nella nuova struttura di Malnate, in piazza Bai, quella Casa Plateali che sta diventando il punto di riferimento di una realtà tra le più interessanti della provincia.

VENERDI’ 3 MARZO, ORE 20

CASA PLATEALI, PIAZZA BAI, MALNATE

Ultimo match di improvvisazione teatrale valido per il girone di qualificazione.

Prima del match, alle 20, verrà offerto l’aperitivo a tutti i partecipanti, quindi vi aspettiamo prima del solito per chiacchierare, mangiare e ere qualcosa insieme aspettando il match che decreterà quale squadra inizierà il torneo del prossimo mese.

Per partecipare bisogna essere soci plateali, la quota di iscrizione a socio è di 10€ e la partecipazione al primo match sarà gratuita, per i già soci verrà richiesto un contributo di 8€

Inizio match ore 21.

DA MERCOLEDI’ 15 MARZO, ORE 18.30

CASA PLATEALI, PIAZZA BAI A MALNATE

CORSO: LE BASI DELL’IMPROVVISAZIONE

Dieci mercoledì per un corso base di improvvisazione teatrale aperto a tutti. Inizieremo a lavorare sui fondamenti dell’improvvisazione teatrale e sulle proprie qualità di comunicazione, spontaneità, creatività e attenzione attraverso il gioco e il divertimento.

Per chi vuole iniziare a fare improvvisazione teatrale, chi vuole migliorare la propria comunicazione, chi vuole solo passare un mercoledì di grande divertimento.

Le lezioni si terranno dalle 18.30 alle 21. Venite vestiti comodi!

La prima lezione sarà ad ingresso libero. Per info e per iscrizioni invia un email a info@plateali.it oppure chiama il 340 2547546.

Il costo del corso è di 170€ + 10€ di tessera associativa Plateali

(con cui parteciperete ai nostri spettacoli a prezzo ridotto).

SABATO 18 MARZO, ORE 21

TEATRO GIANNI SANTUCCIO, VIA SACCO 10 VARESE

La finale del Torneo di Improvvisazione sarà “GONG! – Solo uno sopravvive!”

Con i migliori attori di improvvisazione di Varese, andrà in scena uno spettacolo innovativo, che mixa improvvisazione teatrale, kung fu e antiche filosofie cinesi, con un solo attore vincitore finale in una serie di spettacoli pieni di colpi di scena, tutti rigorosamente decisi dal pubblico. Il vincitore sarà l’unico e solo trionfatore del torneo 2016/2017 di improvvisazione teatrale per la provincia di Varese.

DA DOMENICA 19 MARZO, DALLE 14 ALLE 20

CASA PLATEALI, PIAZZA BAI MALNATE

Corso di improvvisazione vocale con Oskar Boldre e Costanza Sansoni

Due giornate di Improvvisazione Vocale, il 19 marzo e l’8 aprile, per imparare ad usare la voce dai migliori. La prima giornata, con Oskar Boldre, sarà più improntata sulle timbriche e le relazioni nell’improvvisazione vocale. La seconda giornata, con Costanza Sansoni sarà più dedicata alla relazione tra il canto la musica e il movimento

GIOCANDO LA VOCE – Improvvisazione Vocale

con Oskar Boldre

Ci immergeremo nell’arte di improvvisare insieme. Un percorso per sentirsi più consapevoli e liberi nell’espressione personale in relazione con le altre voci. Oskar Boldre propone un approccio all’improvvisazione basato sul gioco, sul controllo e sull’abbandono. Verranno insegnate, attraverso divertenti esercizi, varie tecniche per sviluppare la propria sensibilità e il proprio linguaggio vocale, imparando a relazionarsi con gli altri in svariati modi. Si alterneranno momenti di ascolto, esercizio e improvvisazione libera. Questi esercizi fanno parte del metodo scritto da Oskar Boldre “Giocando la Voce”. Un valido modo per tentare la fusione tra spirito e corpo.

CANTICORPI – Canto e Movimento

con Costanza Sansoni

La finalità del nostro incontro è quella di trovare la gioia di cantare insieme e la libertà nella propria espressione vocale utilizzando la voce in modo creativo e sciogliendo tensioni e timidezze con l’ aiuto del movimento. Particolare attenzione infatti sarà data al coinvolgimento del corpo per permettere alla voce di fluire ancor più libera. Attraverso l’utilizzo di musica registrata, apriremo il nostro incontro con esercizi di riscaldamento fisico, scomposizioni ritmiche e giochi liberi di danza, fino ad arrivare al coinvolgimento della voce.

I seminari sono aperti a tutti e consigliati agli allievi Plateali!

Costi:

ESTERNI

Iscrizione a una sola giornata 70 euro (comprensivi della quota di associazione pari a 10 euro)

Iscrizione a entrambe le giornate 105 euro (comprensivi della quota di associazione pari a 10 euro)

ALLIEVI

Iscrizione a una sola giornata 55 euro

Iscrizione a entrambe le giornate 75 euro

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a iscrizioni@plateali.it indicando i propri dati e se si vuole partecipare ad una sola giornata o a entrambe.

Per esigenze organizzative è necessario versare una caparra tramite bonifico bancaro (i dettagli saranno inviati via email), o passando a casa Plateali la sera dalle 21 in poi o ai nostri spettacoli entro 15 giorni dall’inizio del seminario (entro quindi il 5 marzo).

Per tutti i dubbi e le domande è possibile scrivere a iscrizioni@plateali.it

Per le prenotazioni a corsi e spettacoli: PRENOTAZIONI PLATEALI