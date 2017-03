Un nuovo direttore generale alla “Paul & Shark”

varie

Paul & Shark, il notissimo marchio varesino della moda che fa capo alla “Dama S.p.A.” di Masnago, ha nominato un nuovo direttore generale. Si tratta di Enrico Airoldi che riporterà direttamente al presidente, Andrea Dini, e che andrà a ricoprire un incarico che non era ancora parte dell’organigramma societario.

In una nota ufficiale riportata dalla stampa di settore (QUI l’articolo su PambiancoNews), Paul & Shark dichiara che il manager «avrà il compito di consolidare e implementare la strategia di sviluppo dell’azienda, in un’ottica di acquisizione di nuove quote di mercato, definendo e gestendo le strategie commerciali del brand a livello mondiale».

Enrico Airoldi, milanese, ha una lunga esperienza nel mondo della moda: in passato ha lavorato per Loro Piana, Incotex e Malo mentre negli anni recenti ha ricoperto incarichi dirigenziali per il marchio marchigiano “Lardini”.

«L’ingresso di Airoldi in Paul&Shark segna un passaggio importante - ha detto il presidente Dini a MF Fashion (QUI) – La sua esperienza e visione rappresentano degli asset fondamentali per il potenziamento dello sviluppo internazionale»

Il marchio Paul & Shark ha avuto nel 2015 un giro di affari di circa 170 milioni di euro ed è distribuito in 73 Paesi attraverso 250 negozi monomarca e una rete di oltre 2mila punti vendita multibrand.