Un po’ di umidità, e poi la primavera

“Una veloce perturbazione transita oggi sulla regione Padano-Alpina porterà ancora nuvole e locali piogge. Rapido miglioramento martedì con vento da Nord, poi soleggiato e mite per tutta la settimana”.

Questa la situazione meteo fotografata dal sito del Centro Geofisico Prealpino in merito al tempo sulla nostra regione, che, quindi, porterà la primavera

PREVISIONI – Oggi, lunedì, sarà “soleggiato con passaggi nuvolosi spesso estesi soprattutto in serata e nella notte quando saranno possibili piogge sulla fascia prealpina e sulla pianura e nevicate oltre i 1000-1200m. Temperature massime in aumento, minime in calo”.

Martedì: ben soleggiato con vento da Nord in intensificazione nel corso della giornata e molto forte in montagna. Favonio in area pedemontana. Temperature massime in aumento.

Giornata fotocopia per mercoledì: ben soleggiato e sciutto. A tratti ancora ventoso nella notte e al mattino con favonio in area pedemontana. Temperature in aumento.

TENDENZA – Giovedì 9 marzo: ben soleggiato con passaggio di nubi alte. Asciutto. Mite.

Venerdì 10 marzo: soleggiato con passaggi nuvolosi in montagna. Temperature senza variazioni.