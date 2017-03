Un pomeriggio tra fiaba ed emozioni per tutti i papà

Festa del papà

Intrecci Teatrali in occasione della Festa del papà organizza una merenda con fiaba ispirata al libro “Il mio cuore è un purè di fragole“.

L’appuntamento è per sabato 18 marzo alle 17 al caffè 56 di Bisuschio. Per i papà ingresso gratuito… ma solo se accompagnati da un bambino.

Lo spettacolo, scritto da Andrea Gosetti, è tratto da un libro di Alberto Pellai che affronta il tema dell’insicurezza e dell’autostima nei bambini

Luca, il protagonista, è un bambino timido e insicuro. Da quando è nata la sua sorellina, poi, si sente abbandonato da mamma e papà. Come se non bastasse, a scuola viene preso di mira da un bulletto che lo prende in giro e lo chiama «Cicciopalla». E così sempre più spesso gli capita di sentirsi triste e solo, e gli sembra che il suo cuore si trasformi in un purè di fragole. Ma per il suo compleanno, papà gli fa un regalo molto speciale, che lo aiuterà a capire meglio i comportamenti di chi gli sta intorno e a guardarsi in modo diverso.

“Leggendo questo libro ci siamo appassionati alla storia di Luca, forse perché la sua storia è la storia di chi è stato o è oggi bambino, forse perché la storia di Luca è la storia di chi ogni giorno impara a crescere affrontando tutti gli ostacoli che si incontrano lungo il cammino – spiega Andrea Gosetti – È uno spettacolo di emozioni, uno spettacolo che parla al cuore e con il cuore. La cosa che abbiamo trovato interessante è che Luca trova la forza di affrontarle e con coraggio affronta un viaggio nella casa degli specchi; un luogo magico che gli permetterà di conoscersi a fondo, senza accusare o giustificarsi, ma guardando attentamente e mettendo in gioco se stesso. E così cresce, e diventa grande, dove la sua vittoria è quella di riuscire ad accettarsi per quello che si è con i propri pregi e i propri difetti”.

Alberto Pellai è medico, ricercatore all’Università degli Studi di Milano, psicoterapeuta dell’età evolutiva, nonché padre di quattro figli (di cui due femmine). Si occupa di prevenzione in età evolutiva e fa molta formazione a insegnanti, genitori e professionisti del settore. Ogni anno incontra centinaia di suoi giovani lettori. È autore di molti bestseller per genitori, tradotti anche all’estero.

Ingresso con merenda: 8 euro