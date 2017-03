Un tuffo nell’acqua gelida contro la violenza sulle donne

Almeno una quarantina i coraggiosi che questa mattina, domenica 5 marzo, hanno sfidato il freddo tuffandosi nelle acque del lago. Intorno alle 11, dopo la rituale foto di gruppo, uno ad uno, si sono avvicinati al trampolino di lancio e dopo il conto alla rovescia si sono tuffati nell’acqua. «E’ fredda, fredda» assicurano molti dei nuotatori che con cuffia e costume hanno sfidato l’impresa, «avrà una temperatura di circa sei gradi».

Una manifestazione goliardica ma non solo. L’evento di oggi infatti, organizzato da sei gruppi di nuoto appassionati di acque libere ( ASD I Glaciali, Swimmer Inside, Team Cerianese, le Nutrie del Ticino, Nuotatori Calabbbresi e International Ice Swimming Association) più ASD Hartha (Associazione che si occupa di yoga) è nato per portare con se un messaggio importante: un tuffo che unisca contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Presente alla manifestazione infatti, anche l’Associazione DonnaSIcura di Travedona Monate: «Nel 2016 sono stati attivi due sportelli di accoglienza, quello di Travedona Monate e quello di Sesto Calende e a fine Novembre anche quello di Luino. In un anno abbiamo avuto 246 contatti complessivi – spiega Antonietta Longo, Presidente dell’Associazione -. Abbiamo fatto 154 colloqui di accoglienza, 30 consulenze legali e 62 colloqui di supporto psicologico. Complessivamente sono state accolte 70 donne, con un’età variabile dai 30 ai 50 anni. I dati raccontano che la maggior parte, poi non denunciano le violenze. Manifestazioni come queste sono importanti per continuare a mandare un messaggio di sensibilizzazione al tema».

Un messaggio che è stato ricordato più volte, per poi lasciare spazio all’aspetto più divertente della manifestazione. Il coraggio dei tuffatori infatti, è stato applaudito dal pubblico presente in un’atmosfera di festa e divertimento. Presenti nuotatori varesini ma anche da tutta la Lombarida, Val d’Aosta, Liguria e Piemonte. La mattinata si è chiusa con la consegna dell’attestato di partecipazione e le premiazioni.