Un tuffo nelle acque gelide del lago per tutte le donne

Si terrà domenica 5 marzo, alle 10.30 presso La Playa, via Mogno 441 a Cadrezzate, “Il cimento delle rose”, il tuffo in acque gelide organizzato da sei gruppi di nuoto appassionati di acque libere ( ASD I Glaciali, Swimmer Inside, Team Cerianese, le Nutrie del Ticino, Nuotatori Calabbbresi e International Ice Swimming Association) più ASD Hartha (Associazione che si occupa di yoga) uniti in un unico contenitore dal nome gli Acquanauti.

L’organizzazione condivisa porta ancora una volta alla ribalta il lago di Monate in tutto il nord Italia visto che i gruppi organizzatori, che garantiscono presenze dalla Val d’Aosta, Liguria, Piemonte oltre che dall’intera Lombardia, sono protagonisti dei circuiti di nuoto in acque libere sia in vesti organizzative che in vesti di massiva partecipazione a tutte le gare della stagione estiva.

L’elemento che fa del Cimento delle Rose una manifestazione unica risiede nel significato simbolico di farlo coincidere con la Festa della Donna: un tuffo che unisca contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Il patrocinio dell’Associazione DonnaSIcura di Travedona Monate, insieme a quello del Comune di Travedona Monate, sempre molto sensibile ad ogni tema a connotazione sociale, testimoniano la volontà degli organizzatori di farsi veicolo di un messaggio quanto mai importante e di grande attualità.

Il tuffo sarà seguito dalla consegna dell’ attestato su cui verranno riportate le temperature dell’acqua e dell’aria (per riceverlo bisogna confermare la propria presenza sull’evento Il Cimento delle Rose su facebook).

Tra gli organizzatori si segnala la presenza di International Ice Swimming Association, la nazionale di nuoto in acque gelide, che ha appena preso parte ai mondiali in Germania: i propri nuotatori presenti effettueranno un vero e proprio allenamento rendendosi disponibili a dare indicazioni e consigli a tutti coloro i quali si dimostreranno interessati.

L’assistenza in acqua è garantita dal gruppo dei Sommozzatori Volontari di Treviglio, subito disponibili per una presenza dal significato così profondo. Non mancheranno dirigenti nazionali della Società Nazionale di Salvamento, sempre più attiva sulle sponde del lago di Monate con ASD I Glaciali, testimonianza dell’ estrema attenzione verso il bacino lacustre varesino di realtà nazionali storiche che determinano una visibilità molto importante anche per le ricadute sulle attività locali come il quasi sold out per il pranzo già registrato dall’esercizio che ospita l’evento.

Il Cimento delle Rose nasce sotto i migliori auspici per diventare una vera e propria tradizione: è già stato suggellato un gemellaggio con una manifestazione analoga in Finlandia Organizzata da Sisu not Silence, un’organizzazione da tempo attiva nel denunciare e combattere la violenza sulle donne.