Ne avevamo già parlato come più votato dj del Ticino, ma Massimiliano Malnati, in arte Mastermax Dj, ne sta “combinando” un’altra: è infatti nella top ten dei DeeJay al Dance Music Awards, premio nazionale di musica dance, come miglior DJ Resident 2016 per la sua attività al Roncaccio Discoclub di Bizzarone, in compagnia di Dj di club famosissimi, come il Papeete di milano Marittima o il Samsara di Gallipoli.

«sono già contento di essere arrivato tra i primi dieci, davvero non me l’aspettavo – ha commentato Mastermax – Certo che a questo punto sarebbe una bella cosa fare un altro salto. Anche se dovrò “lottare” contro dei mostri sacri».

Anche la fase delle finali è attraverso un voto popolare, ma non più attraverso i social, come è stato nella prima parte.

Per la finale c’è un vero e proprio televoto: è necessario inviare infatti un messaggio sms con il solo numero di codice di chi si vuole votare (quello di Mastermax Dj é 266) al numero di telefono : 3406358503 (il costo dell’sms è in base al proprio piano tariffario). Sono validi solo gli sms mandati da numeri italiani: una precisazione importante perchè molto del lavoro di Mastermax lo vede protagonista in Canton Ticino.

Riuscirà a realizzare anche questo sogno?