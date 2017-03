Un weekend tra dischi e vinili

All'Ata Hotel si svolge la XXXV edizione della mostra del vinile

Vinili, cd e tanto altro alla 35esima edizione della Fiera del Disco organizzata all’Ata Hotel di Via Albani questo fine settimana. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica che hanno visitato le sale dell’esposizione in cerca di “chicche” musicali.

Organizzata da Azrael Associazione Culturale è ormai diventata un appuntamento imperdibile.

Presenti tra gli stand due tra le più importanti riviste musicali italiane, Jamboree (anni 50/60) e Late For The Sky (anni 70/80). Tra gli ospiti il pittore “rock” Franco Ori di Modena, autore della locandina della manifestazione ed il più importante in Italia nel rappresentare con le sue tele la storia ed i miti della musica rock dagli anni 50 ad oggi.