Un weekend tutto dedicato al diritto di essere bambini

La città di Legnano ospiterà presso Palazzo Leone da Perego, nei giorni 11-12 marzo 2017 il festival “Il diritto di essere bambini” alla sua 7^ edizione, in collaborazione con Università di Milano Bicocca e la cooperativa Sociale Stripes Onlus.

Il festival voluto a Legnano dall’Assessorato alle Attività Educative, sarà caratterizzato dal coinvolgimento attivo e dalla collaborazione degli Asili Nido Comunali, delle Scuole della città, delle associazioni del territorio e dei comuni del Legnanese, oltre ad Anci.

La manifestazione prende spunto dai diritti sanciti dalla Convezione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, di cui è appena ricorso il 25° anniversario proponendo percorsi di sensibilizzazione, informazione e approfondimento su tali temi, rivolti ad adulti, bambini e ragazzi.

Il ricco programma della kermesse prevede due giornate nelle quali presso Palazzo Leone da Perego si svolgeranno tavole rotonde, conferenze, dialoghi, l’istallazione visiva/didattica dei cartoncini dei diritti a cura di Unimib, la proiezione del film “L’educazione affettiva”, la presentazione di libri e laboratori per bambine/i, ragazze/i.

Saranno inoltre presenti, nel cortile della sala Ratti, i giochi del Ludobus della Coop. “Dire Fare Giocare” per accompagnare i bambini alla riscoperta di giochi tradizionali e manuali all’aria aperta.

Frutto della collaborazione instaurata con i Comuni del Piano di Zona è la scelta di firmare il “Manifesto dei Diritti dei Bambini e delle Bambine”, come volontà di tutto il territorio di tradurre in azioni l’impegno delle Amministrazioni a tutela dei diritti dei più piccoli.

Per questo è stato deciso di collocare nelle due giornate di festival la nomina ufficiale dei consiglieri eletti nelle scuole, che andranno a comporre il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

E’ importante per la nostra città anche il riconoscimento che ha voluto dare ANCI Lombardia, partecipando a questa iniziativa, in cui presenterà l’e-book realizzato a conclusione del percorso svolto lo scorso anno, in collaborazione con il CNR, “I Comuni per i diritti dei bambini”.

Da segnalare i laboratori per bambini che si susseguiranno nelle sale di Palazzo Leone da Perego nelle due giornate, proposti e realizzati dalle scuole legnanesi, da associazioni del territorio e dai comuni del Piano di Zona. Si ricorda che la partecipazione ai laboratori è gratuita ed è consigliata la prenotazione all’indirizzo mail elise.bozzani@pedagogia.it oppure al numero 02.93.16.667 entro il 9 marzo 2017.