Una borsa di studio in ricordo di Giorgio Taborelli

Con quasi mille nuove pazienti all’anno, il tumore al seno è tra le patologie più preoccupanti della nostra provincia. La buona notizia, però, è che il tasso di guarigione è alto, altissimo, circa l’85% purché si intervenga tempestivamente.

Il tumore al seno, però, non è solo un nodulo da togliere. La paura della malattia e della morte si insinua nella testa delle donne che vengono colpite nella loro stessa femminilità.

La cura, quindi, non è solo chirurgica ma è globale, una presa in carico multispecialistica che prenda per mano la donna dalla diagnosi sino ai controlli finali.

La parte del volontariato è fondamentale perché sono al fianco delle pazienti ma anche vicino del personale sanitario, supportandolo finanziariamente come è avvenuto all’ospedale di Gallarate dove l’associazione Caos ha donato una borsa di studio per la psicologa chiamata ad ascoltare ansie e paure delle pazienti.

Molto soddisfatto il direttore generale dell’Asst Valle Olona Giuseppe Brazzoli che apprezza soprattutto la vicinanza e il continuo sostegno delle associazioni di volontariato, come Caos ma anche Lilt e Ali Rosse sempre in prima linea nella ricerca di opzioni per migliorare l’assistenza e la cura.

Ringraziamenti sono arrivati dalla responsabile del Centro di senologia di Gallarate Silvana Monetti. Nella ricostruzione della storia trentennale del reparto si è ricordata la figura del professor Giorgio Taborelli uno dei chirurghi che ha dato uno dei maggiori impulsi alla crescita del reparto.