Una cena tutta da ridere

Per i golosi il divertimento è quando arriva da mangiare, ma non solo: c’è che a cena può voler fare incetta di risate, oltre che di calorie.

Per questo proloco e biblioteca civica di Valganna, con il patrocinio del Comune e con lo Show House Live Club, presentano “Cena con Cabaret”, esilarante spettacolo con due grandi interpreti Beppe Altissimi e Italo Giglioli direttamente da Zelig e Colorado.

L’appuntamento è in programma per il prossimo 8 aprile alle 20.00 a Valganna all’area feste del Prato Airolo, in via Roma, 12 a Ganna.

Per partecipare è prevista la prenotazione entro il prossimo primo di aprile; confermare a biblioteca.valganna@libero.it