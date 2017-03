Una commedia brillante per un venerdì tutto da ridere

Foto varie

Prosegue al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio la rassegna di spettacoli “Intrecci teatrali”.

Questa sera, venerdì 10 marzo alle 21.15, la compagnia teatrale “Dietro le quinte”, presenta “Delirio al settimo piano“, una commedia brillante per la regia di Fabio Ferracini da un’idea di Corrado Vallerotti.

In un appartamento al settimo piano abita Marco, giovane e spensierato playboy in attesa di Vicky per una serata piccante. Alla porta però si presenta sua madre, desiderosa di vedere il suo carissimo figlio accasarsi con la fidanzata di cui le ha tanto parlato. Non sapendo cosa fare, ma non potendo presentarle Vicky, Marco decide di chiamare in aiuto una sua amica che si finga fidanzata per quella sera. Ma prima che l’amica arrivi, l’avvicendarsi di amanti, rispettivi consorti e vicini di casa con richieste di favori assurdi, complicherà molto le cose ed innescherà una serie di equivoci ed inganni che non sarà facile sbrogliare… neppure dopo inseguimenti, litigi e presunti chiarimenti…

Ingresso 6 euro