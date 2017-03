Una corsa per celebrare tutte le donne

Foto varie

Una corsa per ricordare. Una corsa per aiutare. Si terrà sabato 11 marzo nella splendida cornice del fondovalle valcuviano, la quarta edizione della corsa in onore della Festa della donna e la seconda edizione del Memorial, dedicata a Maria Stella Bonetti.

Si tratta di una donna molto conosciuta nella valle, scomparsa prematuramente a soli 49 anni colpita da un male incurabile.

Il ricavato della corsa – le iscrizioni e le altre offerte – verrà devoluto per aiutare i Poliambulatori di prevenzione Oncologica della Valle, una realtà che da anni è punto di riferimento.

Si tratta di una gara non competitiva della lunghezza di 4,5 chilometri per le strade e le campagne di Cavona.

Il ritrovo è alle 14 presso il campo sportivo di Cavona, comune di Cuveglio.

Sono previsti ricchi premi per i primi 5 arrivati nella categoria maschile, femminile, e riconoscimento a tutti i partecipanti.

Costo: 5 euro interamente devoluto alla LILT della Valcuvia.

Ulteriori info, e foto successive all’evento: www.atletica3v.it