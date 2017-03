Una domenica col “Teatro delle famiglie”

Foto varie

Secondo appuntamento con il “Teatro delle Famiglie” in programma presso l’Auditorium di Gavirate in via Fermi vicino alle Scuole Medie.

Domenica 12 marzo alle 16.30 va in scena lo spettacolo ALFABETO a cura della compagnia ALDABRA TEATRO di Verbania

Il Tetro delle famiglie 2017 è organizzato dal Comune di Gavirate e dall’Ente parco Campo dei Fiori-Arteatro-Burattini di Varese

Quest’anno, il teatro delle famiglie è alla sua terza edizione.

Gli ospiti della terza edizione sono due compagnie piemontesi di Teatro di Figura: il Teatro Aldabra, già ospite per le precedenti due edizioni e il Gufo Buffo, compagnia storica del panorama nazionale del teatro ragazzi.

Entrambi proporranno due spettacoli molto suggestivi: Aldabra sul tema dell’Alfabeto raccontato in modo giocoso e divertente, Gufo Buffo presenterà uno spettacolo sull’artista Kandinsky

dal titolo ”Blu di Cielo”.

Completano il programma della terza edizione: Biancaneve di Arteatro e Cenerentola di Paolo Colombo del Teatro dei Burattini di Varese, spettacoli destinati ai più piccoli sul tema della fiaba.

Anche quest’anno il costo del biglietto resta invariato : € 4 per gli adulti e € 1 per i bambini.

Si possono mantenere questi prezzi di ingresso, grazie al contributo dell’Ente Parco Campo dei Fiori, sempre vicino alle iniziative del suo territorio.

Gli orari sono: inizio spettacoli ore 16.30 ,non serve la prenotazione e si raccomanda la puntualità.

Di seguito il programma dettagliato

12 Marzo ALFABETO Teatro Aldabra

26 Marzo BIANCANEVE Ass.Arteatro

9 Aprile CENERENTOLA Paolo Colombo