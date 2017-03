Una festa per presentare le novità della (nuova) biblioteca

biblioteca cairate festa

La nuova biblioteca di Cairate… si rinnova: le novità proposte che animeranno la recentissima struttura al monastero saranno presentate da giovedì 30 aprile a domenica 2 aprile con una festa tutta da scoprire. Tanti gli eventi gratuiti per grandi e piccini.

Incontri, laboratori, arte e tecnologia saranno in primo piano, tra lo sfondo della bellissima Biblioteca di Cairate, ricca di storia e di cultura.

Si parte giovedì 30 marzo alle ore 16.00 con il convegno “la protezione del patrimonio degli imprenditori e delle famiglie”, a cui seguirà poi un aperitivo.

Venerdì 30 marzo alle ore 20,45 si passa la palla allo sport, con la presentazione del libro del giornalista Emanuele Giulianelli: “Marco Osio, il Sindaco. La vita del calciatore più amato nella storia del Parma”; saranno presenti l’autore del libro e l’ex centrocampista del Parma, pronti a raccontare e a raccontarsi.

La festa continua anche nel weekend con un lungo sabato ricco di iniziative per grandi e piccini: sabato 1 aprile alle ore 11.00 vi aspetta “Nati per leggere”, lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni e nel pomeriggio ci si diverte tra

a-mici con la lettura animata alle ore 16.00 dal titolo: “Miao! Chi ci ha messo lo zampino?” accompagnata da un laboratorio creativo sui gatti, per bambini da 6 a 11 anni. Dalle ore 17.30 si passa infine alla grafica e alla creatività con il laboratorio gratuito dal titolo “Stampiamoci il futuro” per imparare insieme i trucchi e segreti della stampa in 3D.

Nel Monastero la nuova biblioteca di Cairate (inserita in galleria)

i nuovi spazi della biblioteca di Cairate, all’interno dell’area del monastero

Domenica 2 aprile giornata all’insegna dell’arte e delle arti: dalle ore 15.00 alle 17.00 scoprite il Monastero con le visite guidate gratuite a cura della Pro Loco con un’inedita partenza… la biblioteca. Alle ore 17.30 vi aspettiamo per l’inaugurazione della mostra “Artoteca Panizzi”, un progetto innovativo, tra i primi in Italia, che consentirà agli iscritti al Sistema Bibliotecario Panizzi di Gallarate di prendere in prestito, per 60 giorni, opere d’arte e a seguire la presentazione del nuovo logo della biblioteca per poi continuare alle ore 18.30 con un’ottima apericena insieme. Per terminare una festa coi fiocchi non può mancare la musica: dalle ore 19.00 la Ekoline Band ci farà sentire il ritmo del pop-rock anni ’70 e ‘80 dal vivo.

Una festa divertente, creativa, da condividere piacevolmente nella piazza multitasking più incantevole che ci sia: la biblioteca.