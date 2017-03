Una maratona ai giardini per festeggiare il “pi greco”

Viaggio tra i più bei parchi che circondano alcune della collezioni d'arte più belle della provincia

Martedì 14 marzo si festeggia il “pi greco”. Un evento promosso anche dal Ministero dell’Istruzione che, a Varese, avrà una formula “podistica”.

A festeggiare con una corsa attraverso i Giardini estensi è l’Istituto Einaudi che ha voluto portare la manifestazione al di fuori delle mura scolastiche.

Grazie all’impegno dei docenti di matematica, è stata organizzata una maratona in collaborazione con il docente di scienze motorie Giorgio Mantovani.

Al via si presenteranno i ragazzi dell’istituto ma anche alcuni studenti stranieri in questi giorni presenti all’Einaudi in attuazione del progetto Erasmus. Si tratta di 21 giovani spagnoli e romeni che, prima della gara, saranno anche protagonisti dell’incontro organizzato a scuola per discutere di pratiche sui progetti europei, una conferenza di disseminazione sull’importanza dei progetti Erasmus.

Alla conferenza sono stati invitati a partecipare tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore ed inferiore della provincia di Varese, il provveditorato agli studi di Varese, l’ufficio scolastico regionale ed una rappresentanza del Comune e della provincia