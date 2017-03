Una nuova ambulanza per i 35 anni della Sos

Le foto di Malnate

Domenica 19 marzo Sos Malnate festeggerà il 34^ anno dall’inizio delle attività e il 35^ anno dalla fondazione. Per l’occasione verrà inaugurata anche la nuova ambulanza dedicata al ricordo di Mattia Ossuzio.

Diventare volontario di SOS Malnate era uno dei tanti sogni di Mattia, giovane aspirante volontario di SOS che ci ha lasciato nel 2013. “Mattia Ossuzio era un ragazzone di 21 anni. Uno «spesso» come dicono gli amici. Con il sorriso sempre dipinto sul volto. Un tipo in gamba che era riuscito a trasformare la sua passione per il nuoto nella professione di istruttore, arrivando a trovare lavoro in Svizzera.”

In questi anni molto è già stato fatto per ricordare Mattia. Daniela Ghidini, la sua mamma, ha deciso di sostenere SOS Malnate. E’ ormai una tradizione la presenza dei dirigenti dell’Associazione “In cammino con Mattia” alla nostra serata di Gala dove avviene la consegna di un assegno da destinare al sostegno di iniziative nel suo ricordo. Dal 2013 sono stati realizzati dei bellissimi progetti: l’importante contributo per l’ambulanza dedicata alla memoria di Elena Manfrinati e le nuovepoltrone per il centro prelievo ematici.

«L’intenzione di Sos Malnate – spiega il presidente Massimo Desiante – è quella di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza da dedicare al ricordo di Mattia. L’impegno è grosso, la cifra è considerevole (circa 70.000 euro) ma con il vostro aiuto siamo sicuri di potercela fare. L’ambulanza arriverà in questi giorni e sarà inaugurata alla nostra festa sociale. Sono già stati raccolti oltre 16.000 euro e speriamo di poter contare sulla generosità di molte persone per arrivare nel più breve tempo possibile al termine della raccolta».

In questi giorni è stata organizzata anche una lotteria ed è possibile acquistare i biglietti presso la sede e il centro prelievi di via I maggio. Sarà anche l’occasione per ringraziare pubblicamente Franco Nasisi e Pietro Iurilli per aver realizzato i loghi per l’anniversario.

Programma festa Sociale

Ore 8.30 Ritrovo in sede (Via I Maggio 10 – Malnate).

Ore 9.00 Partenza in corteo verso il cimitero per la commemorazione dei soci defunti.

Ore 10.00 S. Messa presso la Chiesa Prepositurale S. Martino di Malnate.

Ore 11.00 Benedizione nuova ambulanza “per ricordare Mattia Ossuzio”.

Ore 11.20 Interventi autorità, consegna riconoscimenti ai nuovi volontari e alle associazioni presso Oratorio Malnate.