Una primavera di eventi per vivere Villa Della Porta Bozzolo

Una stagione ricca di eventi che vuole coinvolgere tutto il territorio. A Villa Della Porta Bozzolo questa mattina, mercoledì 8 marzo, si è tenuta la presentazione del calendario di appuntamenti che da marzo a dicembre coinvolgerà un pubblico di tutte le età. L’obiettivo del Fai- Fondo Ambiente Italiano infatti, è quello di rendere i suo luoghi “una casa” per i visitatori che li frequentano.

«Vogliamo aprirci sempre di più al territorio – ha esordito Giuliano Galli, General Manager Fai Lombardia Prealpina -; creare una rete di collaborazione tra noi, le amministrazioni, i cittadini per arrivare ad aprirci anche ai mercati turistici limitrofi. All’interno del Fai- Fondo Ambiente Italiano c’è stato un cambiamento organizzativo: abbiamo costruito aree omogenee dove ci sono i nostri beni e la prima, nella quale verrà costruito uno staff, è quello denominata Lombardia-Prealpina che comprende Varese, Lecco, Sondrio e Bergamo».

Un cambiamento che sottolinea l’idea di una gestione di rete sui territori, partendo dai piccoli comuni. «Vogliamo che Villa Della Porto Bozzolo venga vissuta come una quotidianità, che sia un luogo dove le persone vivano delle esperienze e che abbia sempre più visitatori. E’ anche per questo che la rete deve essere tra noi, le amministrazioni, i cittadini e le realtà che vivono il territorio».

Proprio per questo, come spiegato da Elena Ambrosoli, Property Manager Beni Fai Varese, «i cittadini residenti a Casalzuigno avranno l’accesso gratuito alla villa, così come i soci che si iscriveranno quest’anno. Ci piacerebbe che le persone abbiano il piacere di stare qui, di vivere questo luogo, dal suo belvedere fino alle sale interne».

Il calendario di eventi è strutturato con appuntamenti settimanali e offre fine settimana alla scoperta della Villa, sia all’esterno che all’interno. Il giardino e il suo roseto infatti, saranno lo scenario ideale per eventi come Le Giornate delle Camelie o la Festa dell’Aia per esempio, ma anche per i laboratori per più piccoli. L’interno invece, sarà il luogo di incontri, visite guidate, conferenze con restauratori e ospiti di fama nazionale. «Ogni evento sarà strutturato per essere vissuto da tutta la famiglia – spiega Marta Spanevello, Comunicazione ed Eventi Beni Fai Varese -. E’ un calendario realizzato per rendere più evidente la storia di questa Villa e le sue tradizioni».

IL CALENDARIO DI EVENTI

Grande novità del 2017 sarà il ritorno de Le giornate delle Camelie, evento in collaborazione con la Società Italiana della Camelia e il Vivaio Camelia d’oro, in provincia di Verbania: un’esclusiva mostra-mercato di grandi esemplari di Camelie in piena fioritura, e una “Mostra del fiore reciso” con camelie fresche provenienti dal giardino ottocentesco di Villa Anelli a Oggebbio sul Lago Maggiore.

Caccia al tesoro botanica, in collaborazione con i Grandi Giardini Italiani, sarà un’altra occasione divertente per approfondire la conoscenza del giardino e delle specie botaniche più rare.

Tuttavia la principale novità del 2017 sarà Maggio in Fiore: la fioritura delle oltre mille rose nel mese di maggio sarà solo lo spunto per rendere Villa della porta Bozzolo teatro della riscoperta della rosa “Regina del giardino”. Lo straordinario roseto, che raccoglie moltissime varietà di questo fiore, dalle rose galliche del Settecento sino alle specie più recenti della seconda metà del Novecento, offrirà l’opportunità di conoscere e approfondire la storia del fiore, ma anche di sperimentare le tecniche di coltivazione e di potatura attraverso attività, visite guidate e laboratori.

La rassegna Maggio in Fiore si concluderà con Le Rose di Maggio, manifestazione giunta alla sua sesta edizione: profumi, colori e tantissime varietà di rose e piante affini accoglieranno i visitatori che potranno acquistarle e ricevere preziosi consigli e indicazioni su come prendersene cura.

Per soddisfare il desiderio dei visitatori di esplorare e godere del meraviglioso parco della Villa il Fai organizza diverse attività all’aria aperta:

Pic- nic in Villa: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto saranno quattro giornate da passare in famiglia all’insegna del relax e del divertimento. Visite guidate alla Villa, al giardino e all’antico ro seto si alterneranno durante tutta la giornata, mentre per i bambini divertenti laboratori creativi saranno proposti per stimolarne la curiosità e la fantasia.

A settembre un’altra novità: Leggeri come l’aria proporrà laboratori di costruzione di aquiloni una spettacolare esibizione aperta a grandi e piccoli. Il parco di Villa Bozzolo sarà la scenografia perfetta per le variopinte forme di aquiloni in volo, e la Villa si animerà con racconti, incontri, conferenze sulla storia del volo nel nostro territorio e non solo.

Nell’ottica di rievocare antiche tradizioni agricole della Villa, sorta nel ‘500 come dimora di campagna, torna la seconda edizione di Gran Gala dell’aia: un weekend interamente dedicato agli animali di bassa corte e di cortile per conoscere meglio oltre settanta razze rare e antiche di polli, anatre e conigli, ormai a rischio estinzione per le logiche dell’industrializzazione e del mercato di massa che li hanno resi poco interessanti dal punto di vista economico in quanto considerati come meno produttivi rispetto agli ibridi moderni.

Anche nel 2017 il FAI propone una rassegna di eventi, laboratori ed attività creative per i più piccoli e le loro famiglie allo scopo di avvicinarsi alla storia e all’arte attraverso esperienze divertenti ed educative.

Seconda edizione di BozzoloLab: i più piccoli potranno conoscere la Villa attraverso racconti , giochi e l’osservazione di piante e fiori, alla scoperta degli angoli più suggestivi e curiosi della dimora e del suo giardino quest’anno con focus su:

Tessuti, Stoffe, Ricami…dal Lampasso alla Serigrafia: visita incentrata sugli antichi tessuti della villa, piccole opere d’arte e di sapienza tecnica.

Visita Botanica e Passeggiata sino alla sommità del Belvedere: nel percorso i bambini scopriranno il profumo e i colori dei cipressi, dei castagni, dei noccioli e le piccole erbe che si nascondono nel sottobosco della Villa e realizzeranno un pregiato erbario.

La Biblioteca di Camillo: un incontro alla scoperta della biblioteca di Camillo Bozzolo impreziosita da grandi armadi di legno e libri antichi in cui poter scegliere una storia da leggere insieme in un pomeriggio estivo.

Grande novità di quest’anno saranno le attività in lingua francese e tedesca, mentre gli adulti saranno accompagnati in visite guidate in lingua, i più piccoli saranno impegnati in divertenti laboratori per approfondire la storia della villa in lingua francese e tedesca.

La programmazione di attività per bambini si concluderà in occasione della festa di Halloween con Misteri in Villa: una visita della villa alla scoperta dei suoi arcani in un’atmosfera di mistero e magia.

Tornano anche nel 2017 gli appuntamenti di “Astronomi per una notte”, in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli” del Campo dei Fiori di Varese: quattro serate nei beni del FAI a Varese, dedicate alla scoperta della volta celeste, delle stelle e della luce grazie a incontri e osservazioni del cosmo con l’ausilio di telescopi. A Villa della Porta Bozzolo con un doppio appuntamento dal tema: Le stelle cadenti e Il Sole.

La raffinatezza dei decori interni, con gli allegri affreschi floreali verrà invece indagata attraverso le visite speciali:

Aperti per Restauro: in collaborazione con la scuola di restauro di Venaria Reale, che quest’anno si occuperà del restauro del magnifico arazzo donato al FAI per Villa Della Porta Bozzolo, sarà possibile per il pubblico fruire di alcuni momenti di confronto con gli specialisti all’opera.

A tu per tu con la Villa: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, tre appuntamenti dedicati all’approfondimento di un tema specifico di caratttere storico-artistico.

La Villa Si Racconta: due incontri con esperti del settore per approfondire i temi del guardaroba e della cucina del 700.