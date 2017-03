Una serata con le foto di Elena Galimberti

Tempo libero generica

Prosegue il denso programma di appuntamenti primaverili del Fotocinevideoclub Verbano di Sesto Calende: venerdì 24 marzo sarà ospite Elena Galimberti, architetto paesaggista e fotografa per passione e professione.

Verrà proposto un racconto per immagini degli spazi urbani, della loro evoluzione e della loro vitalità attraverso la proiezione di una selezione di scatti descrittivi dei più recenti progetti condotti dall’ospite. L’ingresso alla serata sarà come sempre gratuito. L’evento è in programma alla Sala “Elso Varalli” al Palazzo Comunale di Sesto Calende.