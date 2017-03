Una serata da ridere “in casa di Augusto”

Arnate - Madonna In Campagna: i luoghi (inserita in galleria)

Sabato 25 marzo 2017 alle ore 21 in scena al Teatro Nuovo di Gallarate lo spettacolo “Che trambusto in casa di Augusto”

È una “commedia comicissima in piemontese”, in scena la Compagnia Teatrale Volti Anonimi, con la regia di Danila Stievano

Prenotazioni all’indirizzo mail teatronuovo@micgallarate.it oppure telefonando al n. 0331 245580

Il Teatro Nuovo si trova in via Madonna in Campagna, poco distante dal santuario del quartiere omonimo.