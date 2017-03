Una serata in giallo

Police crime scene

Arrivare fino all’ultima pagina e scoprire che l’assassino non è il maggiordomo: forse nell’era dei social network che insegnano a distrarci il vero antidoto è il romanzo giallo.

Personaggi, azioni, colpi di scena obbligano, più che con altri generi, a restare vigili, anche con la testa sul cuscino.

Per questo questa sera a Barasso è in programma unincontro proprio per celebrare questo genere che vedrà la partecipazione della scrittrice Marta Bardi autrice dei libri: “I vicoli stretti di Poggio Sant’Elvio” e “Accadde una notte nel bosco”.

L’appuntamento come si diceva è per questa sera, venerdì 31 marzo alle ore 20.45 presso la Biblioteca di Barasso.

Quella di Marta Bardi è una scrittura diretta ed incalzante che trascina i propri lettori in storie accattivanti, fitti intrecci di eventi e personaggi.

Questo incontro sarà l’occasione per conoscere l’autrice e scoprire i suoi lavori.