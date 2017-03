Una settimana a 20 gradi

varie

Via le giacche, stop a caloriferi e camini – casomai fossero ancora accesi – : prepariamoci a giornate di caldo sopra ai 20 gradi. Sarà questo che ci attenderà per la prossima settimana.

LA SITUAZIONE – Secondo le Previsioni del Centro Geofisico Prealpino parlano di una residua instabilità questa mattina legata alla bassa pressione che si allontana verso Sud Est. Intanto l’anticiclone sull’Europa centrale si espande verso il Mediterraneo. Con l’aumento della pressione atmosferica le giornate saranno soleggiate e miti con temperature oltre la media del periodo.

PREVISIONI – Oggi nuvolosità irregolare all’alba e al mattino con qualche piovasco tra Prealpi e alta pianura. In seguito asciutto e ben soleggiato su tutta la regione. Temperature massime in aumento.

Martedì fresco all’alba con temperature minime in calo. Generalmente ben soleggiato con qualche nuvola a metà giornata. Asciutto. Temperature massime in aumento, spesso oltre i 20°.

Mercoledì ben soleggiato. Asciutto. Temperature massime in aumento, oltre la media del periodo. Molto mite.

TENDENZA – Giovedì 30 marzo: Ben soleggiato. Mite con temperature oltre la media del periodo.

Venerdì 31 marzo: Inizialmente soleggiato, poi aumento della copertura nuvolosa. Probabilmente asciutto. Temperature in calo.