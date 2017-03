Un’aul@ 3.0 : la primaria Fermi investe sulla didattica digitale

inaugurata la nuova aula laboratorio per la didattica digitale

Sabato scorso, 18 marzo, la Scuola Primaria Fermi di Cassano Magnago ( già balzata agli onori della cronaca nel 2013 per un primato in Lombardia) ha inaugurato l’Aula 3.0.

Galleria fotografica Aul@ 3.0 alla primaria Fermi di cassano Magnago 4 di 7

Si tratta di uno spazio innovativo dove gli alunni di tutto l’Istituto Comprensivo, guidati dai docenti, potranno utilizzare i più avanzati strumenti tecnologici per esplorare la realtà e arricchire il loro percorso formativo.

Il laboratorio multimediale è allestito in un ambiente accogliente e colorato dove sono collocate postazioni esagonali modulabili che consentono ai ragazzi l’attuazione di lavori di gruppo e lo scambio reciproco di informazioni.

Nuovo è l’approccio metodologico basato sul cooperative learning e tutoring tra pari. Gli stessi alunni, supportati e motivati dal docente, potranno utilizzare e rielaborare i materiali multimediali per realizzare un percorso personale rispondente alle esigenze di ciascuno e condivisibile con gli altri, assumendo il ruolo di protagonisti all’interno del processo di apprendimento.

Come evidenziato dal Dirigente scolastico, dott.ssa Rita Contarino: « L’Aula 3.0 costituisce un’opportunità straordinaria per sperimentare le potenzialità didattiche offerte dalle nuove tecnologie. L’ambiente di apprendimento è dotato di 26 tablet, una lim e due schermi, di cui uno touch, nonché una stampante 3D. La creazione di questo spazio è stata possibile grazie ai finanziamenti europei ottenuti in seguito alla partecipazione dell’Istituto ad un bando PON».

Il Dirigente scolastico ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al progetto, in particolare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott.ssa Vincenza Frascella, e l’insegnante Riccarda Colombo, animatore digitale dell’Istituto.

Anche il Sindaco dott. Nicola Poliseno ha apprezzato il progetto sottolineando come quest’aula rappresenti il mondo della scuola nella sua attualità con uno sguardo verso il futuro, in cui «docenti e alunni sono gli attori del cambiamento».

Durante la mattinata, grazie alla collaborazione del Prof. Mauro Sabella e della Prof.ssa Chiara Beltramini, esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie, sono stati organizzati tre momenti formativi per i genitori con dimostrazioni pratiche sull’uso del digitale nella scuola che hanno appassionato i partecipanti in attività coinvolgenti.