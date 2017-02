Un’auto furi strada blocca la provinciale verso Luino

nella notte del 25 marzo 2016 in via Albino Bonicalza a Cassano Magnago

Un’automobile finita fuori strada ha bloccato la circolazione lungo la provinciale di Cremenaga. È successo nella serata di martedì 28 febbraio intorno alle 22.30 e da subito la macchina dei soccorsi si è messa in moto determinando, però, il blocco della circolazione.

Per raggiungere Luino per diverso tempo l’unica strada percorribile era il passaggio oltre il confine svizzero (la provinciale lo costeggia per un lungo tratto).