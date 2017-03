Un’auto si è ribaltata nella notte a Borsano

Foto varie

Ribaltamento nella notte a Borsano. È successo intorno alle 4 di sabato 4 marzo in via Giovanni Boccaccio, nel quartiere di Borsano.

L’automobile, con almeno quattro persone a bordo, ha perso il controllo e si è capovolta sulla carreggiata. Tra di loro c’erano almeno due ragazzi di 28 anni che sono stati soccorsi dalle ambulanze giunte sul posto e trasportati all’ospedale di Legnano e Busto Arsizio.

Non erano in pericolo di vita ma le ferite riportate erano serie visto che sono stati ricoverati in codice giallo. Sul posto per gli accertamenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.