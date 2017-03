Uno spettacolo dedicato ad Alda Merini

alda merini apertura

Spettacolo teatrale dedicato ad Alda Merini a cardno al Campo.

Venerdì 17 marzo 2017 alle ore 21.00 presso la sala consiliare Pertini (via Verdi 2) in programma: “SENZA FILTRO” uno spettacolo per Alda Merini.

Un progetto La Gare – Produzione Eccentrici Dadarò.