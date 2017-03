“Uomini si nasce, migranti si muore”, un incontro sulla guerra

Marco Rodari trascorre l'estate tra i bambini palestinesi

“Uomini si nasce, migranti si muore”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma per questa sera, martedì 28 marzo, al Palazzo Comunale di Besozzo. Alle 21 si terrà un appuntamento che vedrà come protagonisti Marco Rodari, il “Pimpa” Clown di Guerra, Padre Daniele Moschetti, Missionario Comboniano in Sud Sudan e Don Renato Sacco, coordinatore nazionale Pax Christi.

Una serata di racconto e testimonianza, organizzata dall’associazione Namastè di Besozzo. Ingresso libero.