Uyba, a Monza per continuare a vincere

Futura Volley Uyba 2016 2017

Per le ragazze della Unet Yamamay Busto Arsizio, l’esaltante vittoria nella gara di andata valida per la semifinale di CEV Cup sarà benzina per affrontare al meglio l’inizio dell’avventura nei playoff.

Pisani e compagne sono tornate subito al lavoro, consapevoli di dover affrontare un periodo intenso, dove giocheranno praticamente ogni due giorni. Si inizia questa sera, giovedì 30 marzo, alle 20:30 al PalaIper di Monza, per la prima sfida degli ottavi di finale contro il Team Saugella.

Il sestetto monzese, che ha dimostrato proprio nel penultimo turno di regular season contro la UYBA di essere avversario temibile, dovrebbe presentare Dall’Igna in palleggio in diagonale con Tomsia, al centro Candi e l’ex Aelbrecht, in banda la bosniaca Begic e l’americana Eckerman, libero Arcangeli.

Per il team guidato da Mencarelli sarà importante vincere gara 1 per poi affrontare al meglio la partita di lunedì 3 aprile nella cornice del Palayamamay, che potrebbe essere decisiva per l’ammissione ai quarti (in caso di parità si dovrà giocare gara 3). Per l’occasione la società Futura Volley ha deciso che la gara casalinga di lunedì l’ingresso sarà omaggio per tutti.

Ecco le modalità per ritirare i tagliandi omaggio. Per gli abbonati, presso Ufficio Futura Volley al Palayamamay, mercoledì 29 marzo e venerdì 31 marzo dalle 16.00 alle 19.30, Bar Savoia di Busto A., oppure sabato 1 aprile alle casse del Palayamamay durante la partita di Cev Cup UYBA – Casalmaggiore.

Per ritirare il tagliando omaggio sarà necessario presentarsi con la tessera abbonamento. Il biglietto gratuito sarà per il settore e posto abitualmente occupati.

Lunedì 3 aprile dalle 19 alle casse del Palayamamay (per i posti numerati non è assicurata la disponibilità).

Per i non abbonati: presso Ufficio Futura Volley al Palayamamay, mercoledì 29 marzo e venerdì 31 marzo dalle 16.00 alle 19.30, Bar Savoia di Busto A., oppure sabato 1 aprile alle casse del Palayamamay durante la partita di Cev Cup UYBA – Casalmaggiore.

Sarà possibile ritirare nei giorni sopra citati solo i biglietti gratuiti per i settori non numerati oppure per i posti numerati non occupati dagli abbonati. Lunedì 3 aprile dalle 19 alle casse del Palayamamay sarà possibile acquistare anche i posti numerati non “prelazionati” dagli abbonati.

Saugella Team Monza – Unet Yamamay Busto Arsizio

Saugella Team Monza: 3 Arcangeli (L), 5 Balboni, 6 Tomsia, 7 Devetag, 8 Candi, 9 Aelbrecht, 10 Begin, 11 Lussana (L), 13 Dall'Igna, 15 Nicoletti, 16 Segura, 17 Bezarevic, 18 Eckerman.

Unet Yamamay Busto Arsizio: 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Pisani.

Arbitri: Venturi – Cerra