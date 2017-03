Va a sbattere con l’auto e provoca una frana

È accaduto nella tarda serata di martedì sulla sp 61. Intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri, martedì 28 febbraio, alle ore 22:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Cremenaga, lungo la via Provinciale SP 61, per incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura con targa Svizzera ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro di contenimento, nell’urto due metri cubi di roccia e pietre sono rovinati sulla carreggiata.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo, mediante l’utilizzo di cesoia e divaricatore liberato il conducente e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo, un 67enne che è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Luino.

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per due ore. Sul posto sono intervenuti i tecnici della provincia per la messa in sicurezza del materiale staccatosi dalla montagna.