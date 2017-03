Vagava in auto per le vie di Beata Giuliana ma doveva essere in carcere

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri di Busto Arsizio, durante un posto di controllo nelle vie di accesso al quartiere di Beata Giuliana hanno arrestato un 41enne, italiano, nomade, senza fissa dimora. L’uomo era da solo in auto, con una vettura intestata ad un “prestanome” di Imperia.

Controllato in maniera approfondita perchè ritenuta sospetta la sua presenza in zona, nel corso delle fasi di identificazione è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Chieti poichè deve espiare una pena residua di 4 mesi di reclusione per il reato di ricettazione e falso (era stato sorpreso alla guida di un’auto rubata con assicurazione contraffatta, probabilmente utilizzata per compiere furti in abitazione).

I carabinieri stanno svolgendo alcuni ulteriori accertamenti per verificare le ragioni della sua presenza nella zona, la presenza di possibili complici e l’eventuale responsabilità nella commissione di reati nelle scorse settimane nella zona. L’uomo è stato arrestato