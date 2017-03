Valanga in Alta Val Malenco, partito anche l’elicottero da Varese

Anche i vigili del fuoco di Varese sono volati in Alta Valmalenco per aiutare nei soccorsi dopo la valanga che ha colpito un gruppo di scialpinisti. Il soccorso è avvenuto nella zona di Lanzada, in Alta Valmalenco, a oltre tremila metri di quota.

Due le persone decedute mentre un terzo uomo, di 63 anni, che si trovava con i due mentre scendevano dal Pizzo Sella, bivacco Parravicini, è rimasto illeso. I tre si trovavano su un pendio esposto vicino a una ferrata dismessa: in quel momento si è staccata una lastra di neve e sono stati travolti da una valanga di circa 50 metri, con una larghezza di oltre 300 e uno spessore di un metro. Gli altri due sono morti per i traumi riportati nella caduta. Si tratta di un 43enne di Caspoggio di 43 anni, L.B. e di un’altra persona di Teglio, P.P., di 53 anni.