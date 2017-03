Due giorni con Valceresio Bike per impare a “curare” i sentieri

Cuasso al Monte - Valceresio Bike

Valceresio Bike, associazione sportiva dilettantistica che ha sede a Cuasso al Monte, organizza per sabato 1 e domenica 2 aprile un’iniziativa dedicata al “Trail building”, cioè alla realizzazione e manutenzione dei sentieri.

L’evento partecipa all’analoga iniziativa che viene proposta da Imba – International Mountain Biking Association in tutta Europa nelle stesse giornate. Sono già più di 60 le società sportive che hanno aderito a livello europeo e che l’1 e 2 aprile porteranno più persone sui propri sentieri per lavorare insieme e renderli sicuri e fruibili da tutti.

“Noi parteciperemo attivi con il sabato dedicato alla pulizia e la domenica a girare tutti insieme – spiega Antonio Vanetti di Valceresio Bike – Con la nostra associazione stiamo facendo diverse iniziative per promuovere la mountain bike come possibilità di valorizzazione del territorio e del turismo in provincia di Varese e nel Parco del Campo dei Fiori, e i risultati arrivano. Ogni weekend passano almeno 50 persone che con le loro bici si godono il paesaggio, discese, salite e agriturismi locali”.

Valceresio Bike ASD è impegnata da anni in questo progetto e ha ottenuto, grazie a comuni e Comunità montana, la possibilità di mantenere i sentieri in ordine e fruibili da tutti.

“Siamo più di 100 persone tesserate, quindi facciamo spesso dei bei gruppi di turisti che sentendo parlare di noi si vogliono aggregare alle nostre uscite – prosegue Antonio – Ci piacerebbe allargare il più possibile il bacino di persone coinvolte in questa iniziativa. In luglio poi ci sarà a Cuasso al Monte il Campionato regionale e sarà un evento veramente degno di nota”.

Per saperne di più potete consultare la pagina Facebook dell’evento, ma anche il sito di Trailforks, applicazione e sito web molto utilizzato a livello mondiale per gestione sentieri, manutenzione e segnalazione lavori e altro.