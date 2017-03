Vandalo impazzito spacca auto in centro

Spaccano le auto parcheggiate, specialmente quelle in centro a Varese. E’ accaduto diverse volte in passato: ora l’ultimo episodio, nella notte. Una dipendente di un negozio di Varese ha trovato la vettura danneggiata: gli specchietti retrovisori rotti, il paraurti posteriore staccato, un vetro frantumato. L’automobile era parcheggiata in Corso Matteotti, e dalle telecamere interne di un negozio di Varese è apparsa tutta la scena, nella sua gravità.

Il fatto è accaduto venerdì’ scorso, intorno alla 1 e 45. Si nota un uomo, probabilmente giovane, con un cappellino in testa, che si aggira nei pressi della vettura. Il giovane sembra che si nasconda tra un muro e l’auto e probabilmente orina sull’autovettura. Poi sono pugni e calci.

Non è chiaro il movente, sul fatto sta indagando la polizia.

foto di Federica Pigato

I commercianti sono preoccupati, anche perché negli ultimi mesi è stata segnalata una diminuzione di gente in centro durante le ore serali.

I vandalismo sulle auto non sono una novità: negli ultimi cinque anni vi sono stati i casi dell’uomo di origine inglese che danneggiava le auto in sosta, quello che incendiava i garage e anche il ragazzo che dava fuoco ai cassonetti. Insomma, la notte di Varese a volte è una notte nera.