Varese: Basile e Taddeo chiedono l’assemblea

In una nota diffusa nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 marzo, i soci di maggioranza del Varese Calcio hanno reso noto di aver inoltrato una comunicazione scritta al presidente in carica, Gabriele Ciavarrella.

Paolo Basile e Aldo Taddeo, che insieme detengono l’80% delle quote societarie, chiedono alla controparte (Ciavarrella, con Enzo Rosa, rappresenta in questo momento una parte minoritaria e avversa) la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. Presumibilmente, quindi, per lunedì prossimo (mentre la squadra giocherà domenica a Casale Monferrato).

I due soci di maggioranza hanno, nella stessa comunicazione, dettato anche l’ordine del giorno che quindi tratterà del rinnovo del CdA, della analisi della situazione economico-patrimoniale della società e provvedimenti conseguenti, di varie ed eventuali.

Una comunicazione neutra, nei termini, che potrebbe avere diverse valenze: non conciliante, se in Assemblea si andasse alla guerra, oppure concordata dopo gli incontri tra avvocati di questi giorni.