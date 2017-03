Varese calcio: restano tutti, poteri a Basile

Assemblea del Varese Calcio

Dopo due ore di assemblea i soci del Varese Calcio hanno scelto di proseguire insieme nonostante le dichiarazioni di guerra tra maggioranza e opposizione uscite nei giorni scorsi.

Galleria fotografica Assemblea del Varese Calcio 4 di 9

Lo ha dichiarato Aldo Taddeo affiancato sulla porta della sede sociale da tutte le altre componenti del club: «Da oggi Paolo Basile sarà l’amministratore unico del Varese, sarà lui a prendere le decisioni mentre da parte di tutti noi c’è l’intenzione di lavorare per saldare le pendenze e sostenere la squadra».

In tutto questo, quella di Basile sarà l’unica carica operativa: in pratica, a quanto si è capito l’ex direttore generale prenderà anche le funzioni che erano del presidente Ciavarrella. Da oggi quindi, promettono i dirigenti – sempre per bocca di Taddeo – saremo al lavoro per risolvere i problemi.

Ad attendere le parole di Taddeo e soci è rimasta una piccola folla di alcune decine di persone formata da volti noti della tifoseria.

Di fatto la riunione odierna ha aperto uno scenario inatteso perché ci si aspettava che una delle due cordate (Basile-Taddeo e Ciavarrella-Rosa) potesse prendere in mano in solitaria la gestione del Varese. Stiamo a vedere se questo nuovo assetto rimarrà tale anche nelle prossime settimane o se, magari da parte della minoranza, arriveranno segnali differenti.