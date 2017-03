Varese Calcio, via alla presidenza Baraldi

Le immagini dei biancorossi

È stata fissata per il tardo pomeriggio di oggi – giovedì 23 marzo – la partenza ufficiale della presidenza di Fabio Baraldi in seno al Varese Calcio. La società biancorossa ha infatti convocato una conferenza stampa all’hotel Villa Porro Pirelli di Induno Olona (ore 18), nel corso della quale annuncerà il nuovo organigramma del club, che a capo avrà il 27enne (ha compiuto gli anni martedì) pallanuotista della Canottieri Napoli, ma di origini emiliane.

Accanto a Baraldi siederanno gli azionisti di maggioranza del Varese, ovvero l’amministratore unico Paolo Basile (che presumibilmente cambierà incarico) e Aldo Taddeo, gli uomini cioè che si sono adoperati per portare in società lo stesso centroboa azzurro, il quale sta intraprendendo attività imprenditoriali accanto all’attività agonistica.

All’incontro parteciperà anche Stefano Bettinelli, il tecnico che ha da pochi giorni occupato la panchina biancorossa dopo l’esonero di Ciccio Baiano. Per il “Betti” ci sarà subito uno scoglio tosto, alla ripartenza del campionato: il Varese infatti giocherà sul campo della Pro Sesto che in questo momento ha un punto (e una partita) in più di Giovio e compagni.