Varese e Pro Patria in campo nei recuperi: la diretta

Giornata di recuperi per il campionato di Serie D di calcio. A partire dalle ore 15 di mercoledì 29 marzo scendono in campo tra le mura amiche sia il Varese di Bettinelli, sia la Pro Patria di Bonazzi, rispettivamente contro la Pro Settimo e la Grumellese.

Le partite saranno raccontate in diretta su VareseNews attraverso il consueto liveblog al quale i lettori possono partecipare, si scrivendo nello spazio commenti, sia usando – su Twitter e Instagram – uno degli hashtag dedicati: #direttavn, #vareseprosettimo o #propatriagrumellese. Intanto, prima della partita, si possono già fare i pronostici votando i sondaggi proposti dalla nostra redazione sportiva. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.