Varese – Legnano, arrivano le limitazioni

Varese - Legnano 3-2

Varese Calcio comunica che, in occasione della gara Varese-Legnano di domenica 2 aprile (ore 15.00), verrà aperta la Curva Sud riservata ai tifosi ospiti.

Per ordinanza della Questura di Varese la vendita dei tagliandi del settore ospiti è vietata ai residenti nella provincia di Varese e, inoltre, i biglietti dovranno essere nominativi.

Il costo del tagliando (massimo 300 unità) è di Euro 10,00 acquistabile in prevendita da domani, 30 marzo, fino alle ore 19 di sabato 1 aprile nei punti vendita Ciaotickets abilitati o presso la sede della società A.C. Legnano.

Per tutti gli altri settori non esiste nessuna limitazione rispetto alla consuetudine, con le biglietterie del Franco Ossola che saranno aperte regolarmente dalle ore 13.30.

La viabilità verrà limitata nelle zone circostanti allo stadio a partire dalle ore 13.

In occasione di questa partita l’ingresso del settore Tribuna sarà quello via Vellone, mentre per il settore Distinti l’accesso sarà da via Stadio.

Il parcheggio di Piazzale De Gasperi rimarrà comunque a disposizione dei tifosi locali.

All’interno dello stadio sarà vietata la vendita di alcolici.