Varese, pagati gli stipendi dei calciatori

In vista dell’insediamento ufficiale di Fabio Baraldi al vertice del Varese Calcio – la presentazione avverrà questa sera (giovedì 23) a Villa Porro Pirelli di Induno Olona, in mattinata i soci si sono visti nello studio di un notaio di Legnano - arrivano le prime conferme sull’impegno economico da parte della maggioranza del club.

Ieri, a quanto si apprende, il Varese ha saldato gli stipendi dei calciatori. Si tratta della mensilità di gennaio e della parte rimanente di dicembre, quando venne “messa una pezza” alle mancanze senza però completare il pagamento. Si era in piena guerra fredda tra maggioranza e opposizione, nei giorni in cui arrivarono le dimissioni “incrociate”, prima di Ciavarrella e poi di Taddeo e Basile.

Ora – lo diciamo con cautela visti i tanti precedenti (e non ci riferiamo solo a questi due anni…) - è arrivato un passo avanti dal punto di vista monetario, anche se le pendenze a cui fare fronte sono molteplici e riguardano sia i calciatori, sia diversi fornitori. Proprio su questo punto c’era stato scontro a distanza tra il duo Ciavarrella-Rosa e quello Taddeo-Basile nelle rispettive conferenze stampa. Anche per i fornitori, comunque, dovrebbero esserci buone notizie all’orizzonte.

Tra l’altro – parlando (scrivendo) con la voce dell’uomo della strada – il fatto che la presentazione di Baraldi sia stata prevista in una location di pregio, come Villa Porro Pirelli, fa sperare che i fondi siano in qualche modo sbloccati.