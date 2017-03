Varese – Pro Settimo si gioca al pomeriggio

Varese - Bra 2-2

Si giocherà al pomeriggio, il prossimo mercoledì 29 marzo, il recupero di campionato che vedrà impegnato il Varese contro i piemontesi della Pro Settimo, partita non disputata ieri (domenica 19) per la concomitanza con il torneo di Viareggio. Manifestazione in cui la rappresentativa di Serie D è uscita dopo il girone con due pareggi e una sconfitta.

Il Varese aveva chiesto di poter giocare la gara in orario serale per avere una cornice di pubblico maggiore, ma – scrive la società biancorossa in una nota – gli ospiti hanno declinato l’invito di spostamento, preferendo attenersi all’orario deciso dalla Lega di Serie D (anche Pro Patria-Grumellese è nelle stesse condizioni).

Il calcio d’avvio, allo stadio “Franco Ossola”, sarà quindi dato alle ore 15; per favorire l’affluenza del pubblico il Varese ha quindi fissato un prezzo particolarmente “popolare” per il settore distinti, dove si entrerà con 5 euro (al posto dei 10 consueti). Il match con la Pro Settimo sarà in primo casalingo con Bettinelli in panchina e, con ogni probabilità, il primo a Masnago del nuovo presidente biancorosso, il pallanotista Fabio Baraldi, che non ha però ancora ricevuto l’incarico in via ufficiale.